Машины скорой помощи в Крыму оснастят экспресс-тестами на COVID

Экспресс-тесты на коронавирус появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с 1 декабря, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекции, с 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена», – сообщил глава Крыма в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

По его словам, такая мера поможет решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у пациентов с симптомами коронавируса, локализовав потенциальные очаги заболевания.

Аксенов добавил, что Крым получил 38,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», на прошлой неделе в республику привезли 16 тыс. доз для ликвидации дефицита. Глава региона заявил, что вакцины «Спутник V» в Крыму достаточно, в наличии более 146 тыс. компонентов вакцины.

Специалисты вторые сутки подряд фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом. В воскресенье выявлено 814 случаев. До этого 19 ноября в республике вновь было выявлено рекордное число – 886 случаев, за 20 ноября – 884 случая.