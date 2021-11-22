 

“Роскошная вы, Жанна”. Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом

22.11.2021, 20:26, Новости дня
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“По плану завтрак, озвучка программы и съемочный день до полуночи, но вспомнила, что у нас с мужем сегодня еще и годовщина свадьбы. Уже семь лет. Как же летит время. Интернет подсказывает, что нашу свадьбу называют медной или шерстяной. О как! Так что можете поздравлять”, – написала 45-летняя Бадоева.

“Какая красивая невеста! Поздравляю. Обожаю вас”, – прокомментировала пост телеведущей olgaver800.

“Какая фата с маской. Оригинально смотрится”, – обратила внимание style_and_di.

“Роскошная вы, Жанна, всегда приятно смотреть”, – призналась irunichka_kim.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Первым мужем Бадоевой был бизнесмен Игорь Кураченко. Пара прожила вместе с 1996-го по 1998 год. От этого брака у телеведущей есть 23-летний сын Борис.

Вторым мужем Бадоевой был украинский клипмейкер Алан Бадоев. Они прожили вместе с 2003-го по 2012-й. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения и часто видятся. От этого брака у ведущей есть 14-летняя дочь Лолита.

За Мельничина Бадоева вышла замуж в 2014 году. Церемония проходила на греческом острове Сардиния. Мельничин родился в Украине, но с 11 лет живет в Италии. После свадьбы Бадоева с детьми переехала в Венецию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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