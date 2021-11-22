 

Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео

22.11.2021, 20:26, Новости дня
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Мужские роли в картине исполнили колумбийский певец Малума и американский актер Оуэн Уилсон.

ВИДЕОВидео: Universal Pictures / YouTube

Трейлер на украинском языке “Выйду за тебя” опубликован на YouTube-канале компании B&H Film Distribution Company. Отмечается, что в украинских кинотеатрах премьера фильма состоится 10 февраля 2022 года. 

“В преддверии свадьбы популярная певица Кэт Валдез узнает, что жених ее предал. Чтобы отомстить бывшему, девушка предлагает жениться незнакомцу из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?” – говорится в описании видео.

ВИДЕОВидео: B&H Film Distribution Company / YouTube
Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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