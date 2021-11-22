 

“В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо”. Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем

22.11.2021, 19:30, Новости дня
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Интервью вышло 22 ноября на YouTube-канале “Осторожно: Собчак”.

“Он приехал домой с гастролей и в очередной раз хотел, чтобы я согласилась с какой-то его навязчивой идеей. Какой? Устраивать групповой секс. Да, он мне это предлагал. И я даже в какой-то момент переживала и думала, что, наверное, у многих женщин такое могло быть, думала “а может это надо сделать?” – рассказала Луна.

По словам 31-летней певицы, отказ от группового секса вызвал у Бардаша резко негативную реакцию.

“В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там была дома няня и ребенок, я вышла и сказала “я больше этого терпеть не хочу, пожалуйста, встань и уйди из квартиры”. Вот так вот это было, и после мы уже не сходились”, – подчеркнула Луна.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Бардаш был в бараке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. Перед этим Бардаш написал пост в Facebook, в котором обвинил Луну в измене. Музыкант признался, что тоже изменял супруге. “Друзья, благодарю за поддержку и понимание… Там просто слишком много коко, по всей видимости”, – ответила тогда певица. 

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара.

Луна вышла замуж в августе 2021 года. Ее вторым супругом стал саунд-продюсер Александр Волощук. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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