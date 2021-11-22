 

НАБУ сообщило о подозрении нардепу, не задекларировашему элитную недвижимость, землю, паркоместа и автомобили. СМИ узнали его имя

22.11.2021, 19:30, Новости дня
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Об этом проинформировал пресс-центр САП в Facebook. 

По информации следствия, парламентарий внес недостоверные данные в декларацию за 2020 год. 

“Установлено, что народный избранник в поданной декларации не указал информацию о жилом доме и земельном участке в Киевской области, а также имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В частности, речь идет о незадекларированных 13 квартирах в столице, восьми паркоместах, двух домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. м², 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области, даче, нежилой недвижимости, двух автомобилях, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходах от продажи недвижимости”, – говорится в релизе. 

Следствие считает, что нардеп скрыл имущества почти на 60 млн грн. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3864942310275590

Это первое подозрение нардепу по ст. 366-2 с момента возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, уточнили в Национальном антикоррупционном бюро. 

Имени парламентария не указывают ни в САП, ни в НАБУ, но прокуроры уточняют, что узнали о его вероятных нарушениях из СМИ. По данным источников программы “Схеми” (проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) в НАБУ, речь идет о депутате из группы “Довіра” Сергее Шахове. 

Контекст:

В мае “Схемы” выпустили расследование, в котором говорилось, что коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний записаны на гражданскую жену Шахова. Нардеп не указывает в декларации за 2020 год супругу, хотя там есть информация, что он является отцом пятерых детей. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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