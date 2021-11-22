Шустер: Арахамия – классический пример недоразвитого политика. Я бы ему запретил слово “демократия”

В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов, и.о. главы Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и Арахамия.

Арахамия в Facebook пояснил, почему не пришел на эфир. Он выразил недовольство списком приглашенных гостей и заявил, что его призывы к государственной позиции и недопущению падения имиджа Украины будут проигнорированы и превратятся в “массу манипулятивных лозунгов и высказываний”.

“Поэтому я решил не идти на это шоу и какие-либо другие шоу на эту тему. Все, что мог, я уже сказал в многочисленных эфирах до этого… Демократия и свобода слова должны заканчиваться там, где начинается разрушение государственности!” – написал политик.

https://www.facebook.com/105479078553047/videos/200157092184029/

Сотрудница студии в эфире попросила Шустера прокомментировать этот пост.

“Арахамия, к сожалению – это просто классический пример недоразвитого политика, понимаете, недоразвитый. Слово “демократия” в его устах – это как кинжал у серийного убийцы, страшное дело. Я бы ему вообще запретил слово “демократия”, потому что он не знает, где она начинается. Где она заканчивается – он может себе придумать, но где она начинается и что это такое…” – заявил Шустер.

Он считает, что сейчас ни один человек из находящихся у власти не понимает, что такое демократия.

“Поэтому когда Арахамия прибегает к этим словам, у меня это может вызвать только улыбку, насмешку. Слово “демократия” и Арахамия – это несопоставимые понятия”, – считает телеведущий.

Он добавил, что летит в Вильнюс на большую конференцию по демократии и, возможно, процитирует там кому-нибудь этот пост, а возможно, нет, “потому что тошно цитировать Арахамию”.

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/2051162575054057/

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда”, – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что “специальное мероприятие” СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков.

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то “слил”, и подчеркивали, что Ермак “не отвечает за какие-либо планы разведки” и “не имеет права ничего приказывать разведке”.

Бурба в эфире “Свободы слова Савика ШУстера” заявил, что спецоперация провалилась после того, как Ермак сказал, что Зеленский дал указание перенести ее. Сам Бурба не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, который получил перед программой.

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