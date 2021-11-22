Опубликованы снимки обновленной модели Suzuki SX4

Пользователям доступны рендеры обновленной модели Suzuki SX4.

Напомним, первое поколение кроссовера вышло в 2006 году, тогда как спустя 7 лет на рынок вышел обновленный экземпляр. Представленные рендеры демонстрируют вероятный дизайн будущей новинки, которую удалось обнаружить в рамках тестовых заездов. Кроме того, Suzuki SX4 получил увеличенную решетку радиатора и стильный передний бампер.

Колесные арки стали более угловатыми, тогда как изменения коснулись формы задних дверей. Под капотом кроссовера Suzuki SX4 используется гибридная силовая установка с 1.4-литровым мотором. В продажу запустят модификации с передним или полным приводом.