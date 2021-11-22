Марка Kia не планирует отказываться от модели Stinger

Южнокорейский бренд Kia объявил о решении продолжить производство мощного седана Kia Stinger.

Напомним, несколько ранее уже неоднократно озвучивали слухи относительно возможного сворачивания данного проекта. Причина данных слухов заключается в недостаточном объеме спроса на модель на глобальном рынке. Вместе с тем ситуация оказались не столь тяжелой для принятия радикальных мер в отношении седана Stinger.

В ходе автомобильного салона в Лос-Анджелесе один из руководителей южнокорейского бренда озвучил официальные данные о том, что выпуск мощного седана Stinger будет продолжаться и поводом для беспокойства поклонниками модели нет. Пока данные об обновлении седана не предложены производителем.