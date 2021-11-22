Ferrari презентовала суперкар Daytona SP3

Итальянская марка Ferrari официально представлена обновленный суперкар Daytona SP3.

Известно, что разработчики подготовили новый экземпляр к очередному этапу гонок «23 часа Дайтоны». Внешний вид суперкара соответствует моделях 60-годов прошлого века. От первоначального исполнения автомобиля переняли арки и установили необычные крепления для боковых зеркал. Под капотом нового суперкара Daytona SP3 6,5-литровый бензиновый двигатель с мощность 840 л.с. Кроме того, модель имеет задний привод и семиступенчатую коробку передач.

С такими характеристиками на разгон от 0 до 100 км в час уходит около 2,8 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 340 км в час. Производитель заявил, что модель выпустят ограниченным тиражом 599 экземпляров.