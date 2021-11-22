Шустер о “вагнергейте” и “массовом демарше” власти: Это начало конца. Полная утрата доверия… Неадекватные, недоразвитые

В эфире программы было показано интервью с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой, где он, в частности, сообщил, что спецоперация провалилась после того, как глава ОП Андрей Ермак заявил ему, что президент Украины Владимир Зеленский дал указание перенести ее. Сам Бурба не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, который получил перед программой.

В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее Зеленский, Ермак, глава СБУ (Иван Баканов), и.о. главы Государственного бюро расследований (Алексей Сухачев), председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По окончанию передачи сотрудница ток-шоу попросила Шустера оценить “такой массовый демарш и неприход” на программу, добавив, что депутаты от “Слуги народа” “за 30 минут пропали вообще с радаров, перестали отвечать”.

“Я не хочу произносить громкие фразы, я не любитель этого, но в принципе, конечно, это начало конца. Меня немного конец тревожит – каким он будет – ведь разные бывают концы и концовки. Но это, конечно, начало конца. Это полная утрата доверия в народе. Это полная утрата доверия в элитах”, – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что общество создано из массы и элит, которые так или иначе влияют на движение масс. В программе шла речь, в частности, об элите разведчиков, которые не протяжении десятилетий занимаются безопасностью страны.

“Это элита, которая всегда есть, и она всегда будет, потому что иначе не будет страны. Эта элита – не доверяет абсолютно. Элита экономическо-финансовая – не доверяет абсолютно. Элита интеллектуальная – уже давно не доверяет. Утрачено доверие элит и народа. Ну к чему же это может привести – только к концу”, – подчеркнул журналист.

По его мнению, власти сейчас “напоминают ребенка, в руках которого граната – это опасно для ребенка и для всех окружающих”.

“То, что я услышал сегодня, увидел, и их решение не приходить… Нет, они имеют право, никто их не может заставить. Но отказаться объяснить народу главный вопрос: “За что гибнут люди?”… Начало конца – это очевидно, меня больше всего волнует, как долго этот конец продлится, и какие будут его последствия”, – резюмировал Шустер.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/599617154493095/

Более полную версию видео опубликовал 20 ноября журналист Андрей Дзиндзя. В ней сотрудница передачи также попросила Шустера прокомментировать пост Арахамии в Facebook, в котором он пояснил, что не пришел на эфир, в частности, потому, что “демократия и свобода слова должны заканчиваться там, где начинается разрушение государственности”.

“Арахамия – это просто классический пример недоразвитого политика, понимаете, недоразвитый. Слово “демократия” в его устах – это как кинжал у серийного убийцы, страшное дело. Я бы ему вообще запретил слово “демократия”, потому что он не знает, где она начинается”, – заявил Шустер.

По его мнению, сейчас ни один человек из находящихся у власти не понимают, что такое демократия.

“Неадекватные, недоразвитые… Ну что я еще могу сказать? То есть, генерал Бурба сегодня сказал все. Мне кажется, к этому добавить… мне добавлять даже что-то стыдно, потому что это люди, которые реально занимаются там государственными вопросами, делами, решают проблемы, жизнь и смерть в целом. Ну что я могу сказать, журналист, который в пятницу делает программу, в которой можно высказать свое мнение – если это не призыв к насилию, пожалуйста, вы имеете право. Но ведь они не понимают, что такое демократия… Их выбрали не “потому, что”. Они ведь этого не понимают. Их избрали “от противного”. Не потому, что они какие-нибудь. Их выбрали из-за сериала. То, что они сделали со страной за последние два с половиной года – это реально стыдно”, – заявил Шустер.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда”, – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что “специальное мероприятие” СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков.

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то “слил”, и подчеркивали, что Ермак “не отвечает за какие-либо планы разведки” и “не имеет права ничего приказывать разведке”.

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