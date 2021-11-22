Bremach представила российский внедорожник УАЗ Патриот в США

Бренд Bremach сообщил о планах начать продажи отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» на рынке США.

Данный автомобиль продемонстрировали в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Модель получит несколько версий, а также уникальный обвес от бренда BMS. Эксперты высказали версию, что новый внедорожник выступит более недорогим аналогом для модели Jeep Wrangler. Приобрести адаптированный экземпляр станет возможным за 26,4 тыс. долларов.

Продавать модель будут в Калифорнии, тогда как местное производство будет полностью соответствовать тому экземпляру, который выпускают в Ульяновске. Под капотом установлен 2,7-литровый двигатель с мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.