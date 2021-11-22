 

Украина – вторая в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки

22.11.2021, 10:34, Новости дня
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В Украине в воскресенье подтвердили 377 смертей от коронавируса. Больше только в России – 1252. В пятерку лидеров также вошли Индия (249), Мексика (227) и Турция (195).

Также больше сотни смертей на Филиппинах (175), Румынии (105) и Иране (104).

Скриншот: worldometers.info

По количеству новых случаев Украина 21 ноября была на 11 месте (10 635). Лидировали Великобритания (40 004), Россия (36 970) и Германия (36 870).

Скриншот: worldometers.info
Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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