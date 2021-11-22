Нефть марки Brent обновила минимум с 1 октября

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22.11.2021, 7:46, Новости дня
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Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,2% – до 78,74 доллара за баррель, при этом ранее она опускалась ниже 78 долларов впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,04% – до 75,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть продолжает умеренно дешеветь после сильнейшего с августа недельного снижения – за прошлую неделю марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. Пессимизм был вызван опасениями за спрос на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, трейдеры оценивают возможность переизбытка сырья на рынке в связи с вероятным высвобождением нефти из стратегических запасов США. Такую меру рассматривает и Япония, согласно сообщениям СМИ. Однако аналитики считают это маловероятным.

«США говорили об этом несколько недель, но ничего не сделали. Факт того, что они не сделали этого на фоне рекордных за несколько лет цен, говорит о малой вероятности такого шага. Цены на нефть снижаются на фоне всплеска заболеваемости в Европе», – цитирует Bloomberg основательницу Vanda Insights Вандану Хари.



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