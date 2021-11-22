 

Внедорожник въехал в толпу на рождественском параде в США

22.11.2021, 5:04, Новости дня
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На рождественском параде в городе Уокешо (Висконсин, США) в толпу въехал водитель на внедорожнике, как минимум один человек погиб, более 20 человек пострадали, сообщают местные СМИ и полиция.

Местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на представителей властей сообщает, что один человек погиб. Как сообщил глава местного полицейского управления Дэн Томпсон, пострадали по меньшей мере 20 человек. Он подтвердил, что «красный внедорожник протаранил участников рождественского парада».

Полиция заявила, что в ее распоряжении находится автомобиль, предположительно, участвовавший в инциденте. Кроме того, удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия», передает ТАСС.

Milwaukee Journal Sentinel пишет, что инцидент произошел «вечером в воскресенье», когда парад близился к завершению. Машина ехала на полной скорости, передает РИА «Новости».

Судя по видеозаписям в Facebook, красный внедорожник на большой скорости ехал по закрытой дороге, нагоняя участников. На другой записи, которая, как утверждается, также сделана на месте происшествия, машина проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки. Позднее в Twitter появилась видеозапись того, как красный внедорожник въезжает в участников парада и уезжает с места происшествия.



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