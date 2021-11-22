Литва отказалась вести переговоры с «криминальными» властями Белоруссии

Вильнюс не собирается вести переговоры с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса, сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Билотайте «не представляет, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками». При этом она не исключила консультаций с Минском по техническим вопросам: «Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса – это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю».

Министр возложила вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются», передает ТАСС со ссылкой на LRT.