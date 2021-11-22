 

В Совбезе указали на рост угрозы украинских провокаций в Черном море

22.11.2021, 3:16, Новости дня
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В последнее время возросли риски украинских провокаций на крымском направлении, в Азовском и Черном морях, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Гребенкин заявил, что «обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной» и «формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников», пишет «Российская газета».

Он отметил «значительное повышение военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе». Как сообщил Гребенкин, «не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе»

Гребенкин указал, что после «государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию». Киев «безосновательно объявил из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», сказал он, отметив, что это «оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку» на границе. 

По словам Гребенкина, «в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях».

Кроме того, растет уровень «трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов».

Гребенкин заявил, что «деструктивная деятельность украинских властей» направлена на создание «негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России». В частности, «это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.



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