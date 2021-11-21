 

Атаману Всевеликого войска Донского пригрозили смещением с должности

21.11.2021, 23:18, Новости дня
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Если Виталий Бобыльченко не устранит недостатки в работе Всевеликого войска Донского, будет поставлен вопрос о смещении его с должности атамана, сообщило Всероссийское казачье общество.

В Новочеркасске прошел отчетный большой круг Всевеликого войска Донского. В нем принимали участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и делегаты из всех округов Юга России. Бобыльченко выступил с отчетом о работе, после чего «Долуда поставил вопрос ребром» – если ситуация во Всевеликом войске Донском не улучшится, «всероссийским атаманом будет инициирован внеочередной Большой круг». Будет «поставлен вопрос о соответствии атамана Бобыльченко занимаемой должности».

На устранение проблем Бобыльченко дали полгода. В частности, указывается на разрыв между войсковым атаманом и его правлением, атаманами казачьих округов Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии. У Долуды сложилось впечатление, что «округа работают сами по себе, а правление отдельно», передает РИА «Новости».

Кроме того, Долуда не увидел в Бобыльченко консолидирующей силы, штаб войска не может качественно курировать, организовывать и проводить мероприятия войскового масштаба, нет взаимодействия команды войскового атамана и его правления с руководством регионов. При этом работа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» признана удовлетворительной перевесом голосов в 2%.

В 2018 году на учредительном круге (заседании) в Храме Спасителя было утверждено создание Всероссийское казачьего общества, в которое вошли представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и РПЦ.



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