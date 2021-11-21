Блогер Пустовит примерила кружевной топ на голое тело

По слова блогерши, сегодня утром она решила перебрать свой гардероб и нашла несколько топов, которые носила во время грудного вскармливания.

Фото: sashaabo / Instagram

“Мне кажется, у каждой женщины есть такие вещи, которые просто красивенькие, но носить не хочется. Тот случай, когда вообще не мое, но почему-то купила.

Фото: sashaabo / Instagram

Пустовит решила поинтересоваться у подписчиков, оставлять ли ей эти топы.

Фото: sashaabo / Instagram

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В этом году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

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