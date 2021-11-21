Россиянам напомнили, что смартфон может быть смертельно опасным

Как и любой прибор, подключаемый к домашней электросети, смартфон может оказаться смертельно опасным для человека. Эксперт Эльдар Муртазин из Mobile Research и его коллега Денис Кусков из Telecom daily предупреждают россиян о том, что мобильные устройства могут нести угрозу их жизни.

Ни в коем случае нельзя звонить по телефону, сидя в горячей ванне, когда он поставлен на зарядку, напоминают специалисты. Но случаи, когда люди так и делали, из-за чего их ударило током, не единичны.

Также эксперты говорят об опасности использования неоригинальных зарядных устройств и, тем более, аккумуляторов. Вообще, устройство нужно нести в ремонт, если оно сильно перегревается. Ведь в этом случае не исключен даже взрыв.