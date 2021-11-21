Россия и Израиль решили создать группу по борьбе с COVID

Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля создадут рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с делегацией Государства Израиль, прибывшей в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в состав израильской делегации, возглавляемой Министром туризма Йоэлем Развозовым, также вошли руководитель штаба по борьбе с COVID-19 профессор Салмон Зарка и директор Департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.

Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах коронавируса.

Иностранная делегация «отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в РФ и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов».

«Учитывая большой объем накопленных данных в РФ и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе.

Отдельно были рассмотрены вопросы вакцинации от коронавируса. Стороны отметили, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. «Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Контакты с израильской стороной будут продолжены, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.

Ранее сообщалось, что туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера.