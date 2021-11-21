Правительство выделило более 1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам, информирует пресс-служба правительства.

«Более 1,1 млрд рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат, в частности Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.

Подчеркивается, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года.