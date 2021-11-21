 

Суданские военные и отстраненный премьер Хамдок договорились о его возвращении на пост

21.11.2021, 9:18, Новости дня
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Военные Судана и отстраненный от власти премьер-министр страны Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, согласно которой будет сформировано правительство технократов, а сам он вернется на пост, информирует телеканал Sky News Arabia.

«Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов», – передает сообщение РИА «Новости».

По данным телеканала, декларация включает в себя освобождение всех политических заключенных.

Напомним, военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Позже отстраненный от власти военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны.



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