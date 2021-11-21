 

Утвержден новый порядок выплаты пенсий

21.11.2021, 8:24, Новости дня
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Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года.

Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Необходимо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР), сообщила «Парламентская газета».

Также россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что один из главных пунктов новых правил – освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей, сообщила изданию. 

По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», – рассказала он.

В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР.

Ранее бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября.



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