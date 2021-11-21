 

Российский космонавт оценил пилотируемый корабль Маска

21.11.2021, 6:44, Новости дня
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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX понравился российским космонавтам, сообщил космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Шкаплеров заявил: «Конечно, понравился – это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно». Шкаплеров отметил, что в РФ «на смену» кораблю «Союз», которому «уже за 50 лет», тоже «готовится новый корабль «Орел», передает РИА «Новости».

Напомним, в мае 2020 года состоялся первый пилотируемый полет к МКС корабля Crew Dragon. В ноябре 2020 года был проведен новый запуск Crew Dragon – миссия Crew-1, в апреле 2021 года – Crew-2, в ноябре – Crew-3.



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