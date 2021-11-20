Шмыгаль заявил, что “Дія” есть у всех

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 20 ноября.

По словам главы правительства, иностранные партнеры Украины оценили эту программу как “best practice – одну из лучших программ и методик, которые могут использоваться”.

“У программы есть две цели. В первую очередь, это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Но эта поддержка целевая. Мы поддерживаем пять направлений, наиболее пострадавших во время COVID. Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку”, – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что воспользоваться программой смогут все привитые от COVID-19 украинцы, независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации – до ее старта или после.

“Программа будет работать с 19 декабря этого года до 18 декабря 2022 года. Вот так поставим границы. Программой смогут воспользоваться через приложение или портал “Дія” те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. “Дія” сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только на эти пять направлений, пострадавших от COVID”, – сказал глава правительства.

На вопрос, сможет ли получить эти 1 тыс. грн “бабушка-пенсионерка в селе” Шмыгаль ответил: “Дія” есть у всех”. Однако согласно последним данным Минцифры (их обнародовали 28 сентября 2021 года) количество активных пользователей приложения составляет более 7 млн. По данным Госстата, население Украины – 41,3 млн человек.

Журналист возразила, что в селе музеев, креативной индустрии нет, но эти деньги пенсионерам, возможно, нужнее остальных.

“Возможно. Для этого у нас есть программы поддержки пенсионеров и доплачиваем: 500 грн – 80+, 400 грн– 75+. Соответственно 300 грн будет в этом году для 70+. И дальше следующие годы – 65 и 60. Соответственно, мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий. А эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться “Дією” как ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их”, – ответил Шмыгаль.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. “За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря. Шмыгаль говорил, что Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. “Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт”, – рассказал пресс-секретарь.

Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. “Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19”, – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В Украине по состоянию на 20 ноября первую дозу вакцины получили почти 12,8 млн человек, а 9,7 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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