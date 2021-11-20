Последний ролик погибшего в ДТП блогера набрал 13 тыс. комментариев

Под последним роликом разбившегося насмерть блогера Саида Губденского пользователи оставили свыше 13 тыс. комментариев, ролик набрал больше 1 млн просмотров.

Само видео в Instagram Губденского было опубликовано несколько дней назад. В ролике он проехался по Кутузовскому проспекту на BMW, за рулем в этот момент находился приятель блогера. Также Губденский в этом видео признался, что «два года без прав ездил» по одному из участков Кутузовского проспекта.

Ролик за это время успел набрать 1,6 млн просмотров и свыше 13 тыс. комментариев, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.

В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.