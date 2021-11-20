 

Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии

20.11.2021, 22:20, Новости дня
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В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.

Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.



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