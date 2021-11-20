 

Радикальные сторонники семейных ценностей обвинили рекламу корма для кошек на ТВ в зоофилии

20.11.2021, 22:20, Новости дня
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Организация «Родительское всероссийское сопротивление» заподозрила в рекламе корма для кошек Sheba пропаганду зоофилии.

«Это такая реклама зоофилии и просто обесценивание отношений между мужчиной и женщиной? Обратите внимание, с каким вожделением мужчина смотрит на кошку», – говорится в сообщении РВС в Telegram. 

Подчеркивается, что «реклама – это очень серьезный инструмент пропаганды». Как заявляет РВС, в различных европейских и международных «гендерных конвенциях и прочих документах», которые «регулируют отношения полов», напрямую указывается что «создателям рекламы спускаются инструкции о том, как надо показывать отношения между мужчиной и женщиной».

«Рекламу фирмы SHEBA крутят по центральным каналам. Эту мерзость граждане наблюдают каждый день много раз?» – сказано в сообщении.

Напомним, РВС – организация, появившаяся в результате общественного движения против внедрения в РФ ювенальных технологий. Учредительный съезд РВС состоялся 9 февраля 2013 года в Колонном зале Дома союзов в Москве.



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