 

Американский генерал Ходжес: Россия совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада

20.11.2021, 18:14, Новости дня
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“Я бы сказал, это довольно реалистичная ситуация, если это позволит россиянам достичь собственных целей. Мы видим, что Россия сегодня совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада”, – заявил он.

Ходжес отметил, что “сказочка Кремля о том, что Запад якобы не оставил своими провокациями ни одного выхода для РФ, – это сплошная ложь”. В то же время, по его оценке, немногие страны Запада готовы идти против этого российского дискурса.

“Поэтому, думаю, когда это [эскалация] нужно россиянам и отвечает их планам, они снова будут это делать, как делали уже в мае, увеличивая количество российских войск вокруг границ Украины, свое присутствие в Черном море. Они остановятся только там, где остановятся”, – подчеркнул военный.

Он добавил, что “ничего существенного не было сделано”, когда Россия вторглась в Украину.

“Страны НАТО были обеспокоены, но ни боли, ни наказания Россия не испытала. Санкции, конечно, заметно снизили экономические перспективы РФ, но они не привели к тому, что люди в Украине перестали погибать от вооруженного конфликта”, – отметил Ходжес.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

В Минобороны Украины говорят, что данные украинской разведки о численности российских войск на границах совпадают с данными партнеров, но интерпретации отличаются. По версии ГУР Минобороны, военные маневры России возле границы Украины достигнут пика в январе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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