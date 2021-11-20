 

Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход

20.11.2021, 15:08, Новости дня
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В городе Лакинск во Владимирской области грузовик снес часть надземного пешеходного перехода, сообщили в региональном управлении МВД.

«20 ноября… около 13.40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По предварительным сведениям, никто не пострадал, на месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено. УГИБДД УМВД РФ по Владимирской области обращается к участникам дорожного движения выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги», – заключили в УМВД.

В сентябре на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель», водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

Прокуратура сообщала, что грузовик по неизвестной причине ехал с поднятым кузовом.



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