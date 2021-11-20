 

Власти Москвы заявили о готовности увековечить память о Валерии Гаркалине

20.11.2021, 15:08, Новости дня
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В Москве могут установить памятную табличку артисту РФ Валерию Гаркалину, власти готовы поддержать такое предложение, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», – поделился Герасимов с ТАСС.

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.



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