 

Бабиш заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента Чехии

20.11.2021, 14:14, Новости дня
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Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш не исключил, что на следующих президентских выборах в январе 2023 года выдвинет свою кандидатуру.

«Меня все спрашивают об этом (о президентской кандидатуре), так мне пришло в голову, что люди могли бы начать сбор подписей, и, если бы было достаточно подписей (…) Но я не хочу опережать события, увидим», – сообщил Бабиш, отвечая в субботу в Facebook на вопросы своих сторонников, передает РИА «Новости».

При этом официально Бабиш не нуждается в сборе подписей в поддержку своей кандидатуры, так как необходимые, согласно законодательству, 72 голоса в его поддержку могут предложить депутаты от возглавляемого премьером движения ANO.

По мнению местных политологов, Бабиш завел речь о сборе подписей для того, чтобы проверить уровень поддержки со стороны рядовых избирателей.

Напомним, полномочия главы правительства у Бабиша закончатся 26 ноября, когда на пост премьера будет назначен лидер выигравшей 8-9 октября парламентские выборы коалиции «Вместе» Петр Фиала.

Между тем прокуратура Праги обратилась в парламент с просьбой о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности в связи с подозрением о допущенном с его стороны мошенничестве.

Бабиш, владеющий наднациональным холдингом Agrofert, подозревается в том, что в 2009 году из состава холдинга была вычленена небольшая фирма под названием «Ферма «Гнездо аиста», на которую была получена субсидия Евросоюза в размере 50 млн крон (около 2 млн евро), предназначенная для малых и средних фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Позднее фирма снова была включена в состав агрохолдинга.

В 2015 году прокуратура Праги начала уголовное расследование по данному делу, которое продолжается до сих пор. При этом в 2018 году субсидия была возвращена Евросоюзу.



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