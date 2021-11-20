Названа дата прощания с Гаркалиным
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Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре Российского института театрального искусства – ГИТИСа, сообщил ректор вуза Григорий Заславский.
«Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11.00», – сообщил Заславский ТАСС.
Он добавил, что посетителей не планируют спрашивать QR-коды, но организаторы просят, чтобы люди с симптомами не приходили на прощание.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
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