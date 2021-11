В США оправдали 18-летнего мужчину, застрелившего двух человек во время протеста против расизма

В августе 2020 года Риттенхаус приобрел винтовку и приехал в город Кеноша в штате Висконсин, где проходили протесты и беспорядки из-за ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полицейским. Риттенхаус присоединился к группе мужчин, заявивших, что они защищают город от мародеров.

Вечером 26 августа эта группа встретилась с участниками акции протеста. Произошел конфликт, в результате которого Риттенхаус застрелил двух демонстрантов – 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хубера, а также ранил третьего – Гейджа Гросскройца, которому сейчас 28 лет.

По словам Риттенхауса, он выстрелил в Розенбаума, потому что тот преследовал его и схватил его ружье. Подросток сказал, что боялся, что его винтовку могут украсть и использовать для его убийства.

26-летнего Губера Риттенхаус застрелил после того, как тот ударил его скейтбордом по голове или шее. А Гросскройца ранил после приближения с пистолетом в руках. Во время допроса Гросскройц подтвердил, что подросток выстрелил только после того, как он навел оружие на него.

It is being reported that the shooter is a 17 year old who drove to #Kenosha from Antioch, Illinois with an AR-15 looking for trouble. He murdered 2 people and wounded a man who will lose his arm as a result.

Where is @realDonaldTrump complaining about outside agitators? pic.twitter.com/dBaF7R88zK

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 26, 2020

В суде прокуроры назвали Риттенхауса человеком, который искал неприятностей и создал опасную ситуацию, направив винтовку на демонстрантов. Риттенхаус заявил, что применил оружие в целях самообороны.

Если бы Риттенхауса признали виновным, ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного.

VIDEO: Kyle Rittenhouse breaks down in the courtroom as the jury reads the final not guilty verdict.

Rittenhouse was acquitted of all charges. pic.twitter.com/yVJJ1CRdSb

— Ellie Hall (@ellievhall) November 19, 2021

Контекст:

Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая 2020 года после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Акции против полицейского насилия и расизма охватили все Штаты, а вскоре начались и по всему миру.

По факту смерти Флойда арестовали четырех полицейских: Дерека Шовина, Александра Куэнга, Томаса Лейна, Ту Тао. Шовина, который во время задержания прижимал шею Флойда коленом к земле, приговорили к 22,5 годам тюрьмы.

—