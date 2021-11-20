 

Путин наградил орденом Андрея Первозванного патриарха Кирилла

20.11.2021, 13:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кирилла и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», – сказал Владимир Путин во время награждения.

Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Кирилл – шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.



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