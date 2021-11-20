В Татарстане зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

В Тукаевском районе Татарстана зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа, очаг был обнаружен в селе Калмаш рядом с Набережными Челнами.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила экстренные меры, всю птицу утилизируют, передает «Вечерняя Казань».

В деревнях Калмаш, Верхний Байлар и поселке Новый комиссия обходит домовладения и отбирает все виды домашних птиц.

Жителям других поселений района рекомендовали в течение двух дней провести убой домашней птицы.

Возобновить содержание птицы можно будет только к весне, после снятия карантина.

На совещании в Доме правительства Республики Татарстан главный государственный ветеринарный инспектор Алмаз Хисамутдинов сообщил, что на перепелиной ферме в Тукаевском районе было уничтожено 42 тыс. взрослых птиц, 10 тыс. цыплят, 48 тыс. яиц и 171 кг мяса.

Он подчеркнул, что в данной ситуации очень важно соблюдать требования профилактики: перевести птицеводческие предприятия на закрытый режим содержания, проводить дезинфекцию, а также начать забой птицы, выращенной для собственных нужд.

Ранее в Тюменской области уничтожили 12 млн яиц, всех кур и 57 тонн продукции из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Боровская».