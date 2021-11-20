Sky News – учения с прицелом на Россию — НАТО готовится противодействовать «новой агрессии»

Войска Великобритании, Польши и других союзников по НАТО проводят учения на восточном фланге НАТО, передаёт Sky News. Как считает корреспондент телеканала, это «не просто учебные манёвры», они «призваны чётко дать понять России, что альянс готов противодействовать любой новой агрессии». Ожидается, что в ближайшие недели Министерство обороны Великобритании направит на границу Польши с Белоруссией ещё по меньшей мере 100 военных инженеров для строительства ограждений.

Учебные стрельбы на восточном фланге НАТО. Британские, польские и войска других союзников сражаются с условным противником. Но все знают о растущей напряжённости в отношениях с более чем реальным противником — Россией. Министр обороны утверждает, что обеспокоен наращиванием российских войск вокруг соседней Украины и использованием мигрантов в качестве оружия союзником Кремля Белоруссией.

БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Не могу судить о связи этих событий, но думаю, факт заключается в том, что в этой части Европы наблюдается большая активность. Это угрожает безопасности, и я думаю, что один из наших ответов должен состоять в том, чтобы продемонстрировать эту солидарность как в политическом, так и в военном плане.

Подобные сцены на границе Польши с Беларусью побудили Великобританию направить небольшую группу солдат и посмотреть, смогут ли они посодействовать осуществлению этой задачи. Минск обвиняют в том, что он отправляет мигрантов в ЕС, чтобы вызвать напряжённость.

Британия, вероятно, направит в ближайшие недели ещё по меньшей мере 100 военных инженеров для строительства ограждений. Это может расцениваться как провокация не только Белоруссией, но и Россией.

Президент Путин бьёт тревогу по поводу поддержки Великобританией другого очага напряжённости — Украины, в том числе в связи с планируемой продажей ей военных кораблей и ракет.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы постоянно высказываем нашу озабоченность по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные, и так, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям.

Военнослужащие НАТО видят ситуацию совсем иначе. Они утверждают, что представляют собой оборонительный союз и будут действовать только в том случае, если Москва пересечёт их красные линии.

ДЕБРА ХЕЙНС, корреспондент Sky News: Это не просто учебные манёвры войск Великобритании, Польши и других союзников по НАТО, они призваны чётко дать понять России, что альянс готов противодействовать любой новой агрессии.

Это относится к нападению на одного из членов. Но как быть, если РФ вторгнется в страну, не состоящую в НАТО, например, если она снова нацелится на Украину? Неясно, и в этой неопределённости кроется огромный риск.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.