В Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы

Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, маленькие группы людей пытаются пробраться на территорию Польши во многих местах, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, прошедшая ночь «не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи».

«Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах», – приводит РИА «Новости» слова Блащака.

Министр считает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. «Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы», – сообщил он.

В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.

Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.