Самолет с мигрантами добрался из Минска в иракский Эрбиль

Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщило иракское министерство транспорта.

«Момент прибытия самолета Iraqi Airways, предназначенного для перевозки иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, в аэропорт Эрбиля», – цитирует заявление иракского ведомства РИА «Новости».

Ранее Польша заявила, что может финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.