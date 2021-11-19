 

Самолет с мигрантами добрался из Минска в иракский Эрбиль

19.11.2021, 5:48, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщило иракское министерство транспорта.

«Момент прибытия самолета Iraqi Airways, предназначенного для перевозки иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, в аэропорт Эрбиля», – цитирует заявление иракского ведомства РИА «Новости».

Ранее Польша заявила, что может финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.



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