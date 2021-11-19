 

Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере

19.11.2021, 4:54, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучше«Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».

«В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

По оценке Мартынова, в РФ есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.

Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.

В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.



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