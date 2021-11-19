Видео: Лаврова «достали» Париж и Берлин

«Можно сказать, достали». Такими словами Сергей Лавров объяснил, почему МИД РФ опубликовал его рабочую переписку с коллегами из Германии и Франции, чего обычно не делается. Почему российская дипломатия пошла на столь радикальный шаг? Чем интересна переписка трех министров? Чего пытались добиться от Москвы Париж и Берлин?

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