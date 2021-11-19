В Турции проверяют сообщения о гибели оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в США

Информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не дает комментариев, сообщил глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.

Турецкий портал Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.

Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.

«Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это», – написал Джопур в Twitter.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.

Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.

Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.

В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.