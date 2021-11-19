 

Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве

19.11.2021, 1:16, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗаслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», – приводит слова источника ТАСС.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», – сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара, который произошел в доме 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 кв. метров и было потушено в 22.51. «Один спасенный при пожаре человек передан медикам», – уточнили в главке.

Марина Хлебникова – российская певица, ведущая, заслуженная артистка России. Стала популярной в 1990-е благодаря хитам «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».

Напомним, 1 октября 2018 года Хлебникова обнаружила тело первого мужа Антона Логвинова в московской квартире и на фоне стресса попала в больницу.



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