Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», – приводит слова источника ТАСС.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», – сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара, который произошел в доме 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 кв. метров и было потушено в 22.51. «Один спасенный при пожаре человек передан медикам», – уточнили в главке.

Марина Хлебникова – российская певица, ведущая, заслуженная артистка России. Стала популярной в 1990-е благодаря хитам «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».

Напомним, 1 октября 2018 года Хлебникова обнаружила тело первого мужа Антона Логвинова в московской квартире и на фоне стресса попала в больницу.