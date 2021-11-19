В Еврокомиссии заявили, что ЕС не готов предоставить Украине европейскую перспективу

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита Украина – ЕС в октябре говорил, что считает логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы.

“Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. В настоящий момент – и мы достаточно открыто говорим об этом – в настоящий момент Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса в этом отношении нет”, – сказала Матернова, комментируя его слова.

Она подчеркнула, что сама верит в то, что у Украины есть европейская перспектива.

“В то же время пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах, посредством контактов между людьми и так далее, мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной”, – добавила Матернова.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции. В 2021 году Украина начала подписывать двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке ее европейской перспективы. По состоянию на 18 октября были подписаны такие декларации с четырьмя из 27 государств – членов ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии “целых световых лет” от этого, говорила тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 11 сентября. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил ей, что Украину “не надо держать на крючке реформ”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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