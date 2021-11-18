 

В Соединенных Штатах завили об окончании первого этапа испытаний «самолета-пули»

18.11.2021, 22:46, Новости дня
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Новую модель небольшого летательного аппарата Celera 500L, получившего прозвище «самолет-пуля», успешно испытали в воздухе.

Как сообщают разработчики из американской компании Otto Aviation, уже есть опыт налета на новом воздушном судне более 50 часов. Тестрирования проходят отлично, говорят эксперты.

Несмотря на «военное» название, это абсолютно мирный самолет, который хотят предоставить коммерческим фирмам для совершения деловых поездок их менеджеров. Эксплуатация самолета обойдется даже дешевле, чем покупка билетов на пассажирский лайнер в бизнес-класс. По время испытаний самолет успешно достиг высоты 15 тыс. метров. Также пилоты разогнали его до более, чем 400 километров в час.



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