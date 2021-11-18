 

“Хороша, чертовка”. Светлана Лобода показала декольте до пояса

18.11.2021, 22:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В декабре я готовлю для вас новый сингл. Есть много красивых песен. Какой трек хотел бы услышать ты?” – поинтересовалась у подписчиков 39-летняя Лобода.

За час ее пост лайкнули больше 48 тыс. раз.

“Желанная какая”, – прокомментировал фото певицы baurzhandukenov.

“Хороша, чертовка”, – написала ulenka1088.

“Обалденная красотка”, – считает jakubiak_official.

View this post on Instagram

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

16.11 / Граждан РФ задержали в Косово

14.05 / Восьмиклассник в Екатеринбурге месяц ездил в школу на разбитом автомобиле

13.07 / Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

08.02 / 2020-й стал годом рекордных потерь для нефтяных гигантов

30.05 / В Microsoft еще раз пообещали выпустить операционную систему нового поколения

09.09 / Главред – посол Украины объяснила, почему Киеву не нужен статус партнёра США вне НАТО

09.07 / В Петербурге перестали воровать канализационные люки

01.09 / Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги

25.12 / Киев выразил уверенность в получении от США 250 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика