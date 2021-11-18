 

Путин завил о повышении МРОТ в 2022 году

18.11.2021, 18:36, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13890 рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.



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