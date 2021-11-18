Путин завил о повышении МРОТ в 2022 году

В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13890 рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.