Одного из украинских министров планировали убить, причастные задержаны – МВД

Ведомство анонсировало брифинг на эту тему.

“18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства”, – говорится в сообщении.

Рассказать о покушении Монастырский обещает в 17.30.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4545281112225211

Контекст:

Кабинет Министров Украины состоит из 22 человек включительно с премьер-министром и четырьмя вице-премьерами.

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