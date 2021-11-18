 

Одного из украинских министров планировали убить, причастные задержаны – МВД

18.11.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведомство анонсировало брифинг на эту тему.

“18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства”, – говорится в сообщении.

Рассказать о покушении Монастырский обещает в 17.30.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4545281112225211

Контекст:

Кабинет Министров Украины состоит из 22 человек включительно с премьер-министром и четырьмя вице-премьерами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Виторган: Вдруг Товстоногов поднимает рюмку и говорит: “Я бы хотел выпить за одного молодого человека, перед которым был не прав”. У меня слезы в глазах

30.04 / Euronews – признание Байденом геноцида армян возродило в Евросоюзе старые споры

16.12 / “Несмотря на все перипетии”. Подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе продлили арест

17.09 / 67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали

09.03 / Бутусов: Попытки оправдаться лишь доказывают причастность Банковой к сокрытию правды о провале спецоперации по захвату “вагнеровцев”

01.06 / Пострадавшие от взрыва в 2015 году нефтебазы в Василькове люди начали получать компенсации

22.01 / Генсек НАТО поддержал планы РФ и США продлить ДСНВ

16.10 / В сауне отеля в Албании обнаружены мертвыми четверо россиян

01.08 / Экспортные пошлины на металлы введены в России

30.04 / “Ее путь к успеху был нелегким”. Названо имя главной героини второго сезона шоу “Холостячка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика