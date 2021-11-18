 

Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин

18.11.2021, 16:48, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, ВОЗ необходимо ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой иммунизации, сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

«Она (ВОЗ – прим.ВЗГЛЯД) могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», – приводит РИА «Новости» слова Путина

По словам президента России, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции.

Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19 в России.

Напомним, Владимир Путин призвал на саммите G20 ускорить признание странами вакцин от коронавируса. Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.



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