 

Компания Apple начнет продавать запчасти для самостоятельного ремонта гаджетов

18.11.2021, 16:26, Новости дня
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Как стало известно из осведомленных источников, американская компания Apple намерена несколько скорректировать свою политику относительно вышедших из строя электронных устройств, которые были выпущены под «яблочным» брендом.

Для этого производитель откроет специальный интернет-магазин, в котором всем желающим предложат приобретать оригинальные детали гаджетов. по предварительной информации. Сразу же станут доступными не менее двухсот наименований наиболее востребованных запчастей.

Таким образом, самостоятельный ремонт сломавшегося смартфона на дому становится возможным. Правда, сомнения остаются относительно представителей самых новых линеек, разбирать которые пока не научились даже в неавторизированных мастерских.



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